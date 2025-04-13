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وزيرة التخطيط والتعاون تدير ملف تحويل الودائع الخليجية بالبنك المركزي لاستثمارات مباشرة

10:59 م الأحد 13 أبريل 2025

وزيرة التخطيط ووزير الاستثمار

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كتبت- منال المصري:
كشف حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تولت إدارة ملف تحويل الودائع الخليجية لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة.

وأوضح خلال مقابلة بيرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي، أن الوزارة تخطط لتنفيذ صفقات على خطى صفقة رأس الحكمة التي تمت مع الإمارات العام الماضي مفضلا عدم ذكر تفاصيل إضافية.

وتحتفظ السعودية والكويت وقطر بوائع قصيرة ومتوسطة الأجل لدى البنك المركزي المصري بنحو 20.1 مليار دولار.

كانت مصر انتهت من تسوية 11 مليار دولار ودائع إماراتية لدى المركزي المصري ضمن صفقة مشروع رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار.

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