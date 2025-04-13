اتحاد المصارف العربية يعقد مؤتمره المصرفي العربي السنوي في القاهرة

كتبت- منال المصري:

أعلن اتحاد المصارف العربية عقد مؤتمره المصرفي العربي السنوي لعام 2025، تحت عنوان: "الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد" في القاهرة، يومي 28 و29 أبريل الجاري تحت رعاية حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.

وبحسب بيان الاتحاد اليوم، فإن المؤتمر سيأتي بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.

وأضاف البيان بأنّ المؤتمر المصرفي العربي السنوي للإتحاد يعقد مداوره منذ أكثر من 25 عاماً في معظم العواصم العربية حيث عقد عام 2024 في الدوحة – دولة قطر، وفي العام 2023، عقد في الرياض بالسعودية، وهو من المؤتمرات التي تحظى بمشاركة واسعة من قبل الدول العربية، لأهميّة الموضوعات التي يطرحها على المستويين العربي والدولي.

وأوضح الأمين العام للإتحاد بأنه يحظى مؤتمر القاهرة لهذا العام، حضور حاشد من قبل المؤسسات المالية العربية والدولية من 23 دولة عربية وأوروبية، حيث سيشارك في أعماله أكثر من 600 شخصية قيادية مصرفية ومالية، ومحافظو بنوك مركزية، ووزراء مال وإقتصاد، وممثلون عن القطاعين العام والخاص، للبحث في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحفيز النموّ الإقتصادي في عالمنا العربي، وذلك لإستكشاف نماذج شراكة مبتكرة توازن بين المصلحة العامة وربحية القطاع الخاص، ومعالجة التحديات الرئيسية التي تعيق التنفيذ الناجح لمشاريع الشراكة وتبادل المعرفة بين الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية العربية.

كما أنه يكتسب أهميّة خاصة في المشهد الجيوسياسي والاقتصادي الحالي، من خلال تعزيز الصمود، وتحقيق النموّ طويل الأجل.

وسيناقش مؤتمر القاهرة الموضوعات والقضايا منها دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل النموّ الاقتصادي، ومساهمة الصيرفة الإسلامية في تمويل الاقتصاد والتنمية المستدامة.

وكذلك مناقشة آليات التمويل المبتكرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور البنوك الإنمائية متعدّدة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية في تمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.