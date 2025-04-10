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البنك المركزي: تباطؤ المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس

05:17 م الخميس 10 أبريل 2025

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:

تباطؤ المعدل السنوي للتضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي إلى 9.4% في مارس 2025 مقابل 10.0% في فبراير 2025.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري تسجيل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 0.9% في مارس 2025 مقابل 1.4% في مارس 2024 و1.6% في فبراير 2025.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن اليوم، ارتفاع التضخم العام في مدن مصر إلى 13.6% في مارس 2025 مقابل 12.8% في فبراير 2025.

ويستهدف المركزي تراجع معدل التضخم إلى 7% بزيادة أو أقل 2% خلال الربع الرابع من العام المقبل على أن يتراجع إلى 5% بزيادة أول أقل 2% خلال الربع الرابع من 2028.

ويستعبد البنك المركزي عند احتساب التضخم بعض السلع شديد التقلب مثل الخضروات والفاكهة والسلع ذات التسعير الإداري مثل البنزين والسولار على عكس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

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