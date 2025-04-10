بنك كريدي أجريكول يوقع بروتوكول مع "روك ديفيلوبمينتز" لتقديم التمويل العقاري الحر

كتبت- منال المصري:

وقع بنك كريدي أجريكول مصر بروتوكول تعاون مع شركة " Rock Developments" لتقديم حلول للتمويل العقاري الحر.

ويتيح هذا البروتوكول لعملاء Rock Developments الاستفادة من حلول التمويل العقاري طويلة الأجل التي يقدمها البنك، بمقدم 20% ونسبة تمويل تصل إلى 80% من قيمة الوحدة لمدة تصل إلى 15عاما .

ووقع بروتوكول التعاون نيفين شكري، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والمشروعات المتوسطة والصغيرة وكبار العملاء ببنك كريدي أجريكول مصر، والمهندس دانيال دوس، عضو مجلس إدارة شركة Rock Developments بحضور لفيف من مسئولي الشركة والبنك.

وقالت نيفين شكري، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والمشروعات المتوسطة والصغيرة وكبار العملاء ببنك كريدي أجريكول مصر، إن تلك الشراكة نهج كريدي أجريكول مصر والذي يضع إرضاء العميل على رأس أولوياتنا من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة ومستدامة وسهلة الوصول، لتلبية احتياجات عملائنا المختلفة.

وقال المهندس دانيال دوس، عضو مجلس إدارة شركة Rock Developments، إن البروتوكول يساهم في تقديم تيسيرات مميزة لعملاء الشركة عن طريق برنامج التمويل العقاري الحر للوحدات السكنية بمقدم يمثل 20% ونسبة تمويل تصل إلى 80% من قيمة الوحدة لمدة تصل إلى 15 سنة.

وكذلك لتمويل الوحدات التجارية والإدارية بمقدم يمثل 25% ونسبة تمويل تصل إلى 75% من قيمة الوحدة لمدة تصل إلى 15 سنة.