دون مصروفات وحد أدنى للرصيد.. إصدار حسابات مجانا بالبنوك من اليوم- محدث

كتبت- منال المصري:

تبدأ البنوك من الأحد 9 مارس وعلى مدار 3 أسابيع مقبلة بفتح حسابات مصرفية مجانا للعملاء الجدد دون احتساب مصروفات إدارية أو حد أدنى للرصيد بمناسبة مشاركتها في فعالية اليوم العالمي للمرأة ومع قرب احتفالات عيد الأم.

كما تشمل الفعالية إتاحة حزمة من الخدمات المصرفية مجانا منها بطاقات الخصم المباشر "دبت" المرتبطة بحساب العميل، ومسبقة الدفع ومحافظ ذكية والاشتراك في الإنترنت والموبايل البنكي.

واليوم العالمي للمرأة تعد فعالية ضمن 6 فعاليات في مبادرة البنك المركزي لشمول المالي التي تستهدف فتح حساب مصرفي لكل مواطن وجذب غير المتعاملين مع القطاع المصرفي لتكريس الثقافة المصرفية.

منذ عام 2019 وتزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة، يطلق البنك المركزي المصري فعالية الشمول المالي للمرأة سنويًا، اعتبارًا من 8 مارس وحتى نهاية الشهر، وخلالها يُسمح للبنوك بالتواجد خارج فروعها والأماكن العامة لنشر الوعي المالي لدى المواطنين وخاصة السيدات، وتقوم البنوك بفتح حسابات بنكية للسيدات بدون رسوم أو حد أدنى للرصيد.

سعى المركزي إلى تسهيل إجراءات تمكين المرأة للتعامل مع الخدمات المصرفية منها إصدار تعليمات توضيحية للقطاع المصرفي تتضمن التأكيد على جواز قيام الأم بفتح حسابات بأسماء أولادها القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم؛ متى كان المال المفتوح به الحساب أو المربوط به الوعاء الادخاري مقدم منها على سبيل التبرع.