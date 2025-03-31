بنك التعمير والإسكان على رأس أكثر الحملات البنكية إعجابًا في رمضان 2025 وفقًا لاستطلاع الرأي

إعلان تحريري:

أصدرت AIM Technologies، الشركة الرائدة في الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقريرها السنوي الخامس لمؤشر رمضان الإعلامي، الذي يقدم تحليلًا متعمقًا لمشاركة الجمهور، تفضيلات المحتوى، وتأثير الإعلانات خلال شهر رمضان 2025.

تعتمد هذه الدراسة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على بيانات من عينة بحثية مكونة من 3,000 مشارك، إلى جانب تقنيات الاستماع الاجتماعي المتقدمة، حيث تم تحليل ما يقرب من 3 مليارات تفاعل عبر منصات مثل فيسبوك، إنستجرام، إكس، وتيك توك.

ويوفر التقرير رؤى قيّمة حول الإعلانات، البرامج التلفزيونية، والمسلسلات التي لاقت أكبر صدى لدى الجمهور خلال الشهر الفضيل.

حظي إعلان بنك التعمير والإسكان بمكانة بارزة بين أكثر ثلاث حملات بنكية نالت إعجاب الجمهور في رمضان 2025، وفقًا لأبحاث AIM Technologies. وقد نجح البنك في إبراز منتجاته وخدماته المصرفية التنافسية، التي تعكس عقودًا من الخبرة في خدمة القطاع المصرفي المصري، وتلبية احتياجات عملائه بمختلف فئاتهم واحتياجاتهم المالية.

تميز إعلان بنك التعمير والإسكان بسهولة رسالته ووضوحها، مما جعله يصل بسلاسة إلى جميع الفئات المختلفة واحتياجاتهم المتنوعة، مع تقديم منتجات وخدمات البنك بطريقة واضحة وجذابة وقد نجح الإعلان في إبراز الخدمات المصرفية المتعددة التي يقدمها البنك، والتي تتناسب مع مختلف الشرائح، وجمع الإعلان بين أسماء فنية راسخة مثل خالد النبوي ووجوه شابة بارزة مثل أحمد مالك وأسماء جلال، مما ساهم في جعله أكثر جاذبية وقربًا من مختلف الفئات العمرية مما عزز من تفاعل الجمهور معه وساهم في تحقيقه مكانة بارزة بين أكثر الحملات البنكية تذكرًا وإعجابًا في رمضان 2025.