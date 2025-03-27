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البنك المركزي يعلن إجازة البنوك خلال عيد الفطر

12:43 م الخميس 27 مارس 2025

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:

قرر البنك المركزي تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025 حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 أبريل 2025 بمناسبة عيد الفطر على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأربعاء الموافق 2 أبريل 2025.

وأوضح في بيان له اليوم أنه إذا اسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446 هجرية عن أن يوم الاثنين الموافق 31 مارس 2025، هو أول أيام شهر شوال فتمتد الإجازة حتي يوم الأربعاء، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الخميس الموافق 3 أبريل 2025.

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البنك المركزي عيد الفطر إجازة البنوك
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