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منها الأهلي ومصر.. تراجع سعر الريال السعودي اليوم في 4 بنوك

11:29 ص الأربعاء 26 مارس 2025

سعر الريال السعودي

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما استقر في بنك القاهرة، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.42 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.42 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.44 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.44 جنيه للشراء ، و13.49 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.44 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

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