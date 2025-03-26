منها الأهلي ومصر.. تراجع سعر الريال السعودي اليوم في 4 بنوك
كتبت- أمنية عاصم:
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما استقر في بنك القاهرة، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي: 13.42 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك مصر: 13.42 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 13.44 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 13.44 جنيه للشراء ، و13.49 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.44 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
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