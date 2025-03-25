انخفاض الريال السعودي والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.43 جنيه للشراء، و 13.50 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.75 جنيه للشراء، و 13.79 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 132.72 جنيه للشراء بتراجع 8 قروش، و 134.38 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

سعر الريال القطري: 12.83 جنيه للشراء، و 13.89 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 70.78 جنيه للشراء بتراجع 4 قروش، و 71.52 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

سعر الدينار الكويتى: 163.17 جنيه للشراء بتراجع 19 قرشًا ، و164.32 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا.