سعر الدولار يتراجع في 7 بنوك بنهاية تعاملات اليوم الاثنين
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في 7 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 و6 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، بينما ارتفع في 3 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.61 جنيه للشراء، و50.71 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
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