سعر الدولار يتراجع في 7 بنوك بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في 7 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 و6 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، بينما ارتفع في 3 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.61 جنيه للشراء، و50.71 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.