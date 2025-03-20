خفض مرتقب للفائدة.. تعرف على أنواع الشهادات في البنك الأهلي

كتبت- منال المصري:

يدرس البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي في مصر مراجعة أسعار الفائدة على شهادات الادخار للعائد الثابت بعد تباطؤ معدل التضخم، وفق ما قاله محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري في بيان أمس.

ويطرح البنك الأهلي أنواع مختلفة من شهادات الادخار للعائد الثابت بأسعار فائدة مرتفعة التي تعد الأعلى على مستوى القطاع المصرفي.

واتجه عدد من البنوك إلى خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار خلال فبراير الماضي بسبب زيادة التكلفة بجانب تراجع معدل التضخم.

تباطأ المعدل السنوي للتضخم على مستوى مدن مصر إلى 12.8% في فبراير من 24% في يناير تأثرا بسنة الأساس، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويأتي توجه البنك الأهلي مع زيادة الرهانات حول خفض البنك المركزي سعر الفائدة بواقع 4% دفعة واحدة في اجتماع أبريل المقبل بدعم تراجع معدل التضخم.

يقدم مصراوي في السطور التالية تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري.

- الشهادة البلاتينية أجل سنة للعائد الثابت: يتراوح سعر الفائدة بين 23% سنويا للعائد اليومي، و23.5% للعائد الشهري، و27% للعائد السنوي.

- الشهادة "البلاتينية" ذات أجل 3 سنوات للعائد المتدرج: يبلغ سعر الفائدة 30% في السنة الأولى و25% في السنة الثانية و20% في السنة الثالثة، ويصرف العائد سنويا.

- الشهادة "البلاتينية" أجل 3 سنوات للعائد الثابت: بلغ سعر الفائدة 21% سنويا يصرف العائد شهريا.