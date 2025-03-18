سعر الريال السعودي ينخفض مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- أمنية عاصم:
تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي: 13.40 جنيه للشراء ، و 13.48 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك مصر: 13.40 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش ، و 13.48 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.
بنك القاهرة: 13.40 جنيه للشراء ، و 13.48 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء وللبيع.
بنك الإسكندرية: 13.42 جنيه للشراء ، و 13.48 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.43 جنيه للشراء، و 13.48 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
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