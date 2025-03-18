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سعر الريال السعودي ينخفض مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

11:08 ص الثلاثاء 18 مارس 2025

الريال السعودي

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.40 جنيه للشراء ، و 13.48 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.40 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش ، و 13.48 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

بنك القاهرة: 13.40 جنيه للشراء ، و 13.48 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء وللبيع.

بنك الإسكندرية: 13.42 جنيه للشراء ، و 13.48 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.43 جنيه للشراء، و 13.48 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

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