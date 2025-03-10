سعر الدولار يتراجع في 10 بنوك بنهاية تعاملات الاثنين
كتبت- أمنية عاصم:
تراجع سعر الدولار بقيمة تتراوح بين 3 و8 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين في 10 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.55 جنيه للشراء، و 50.65 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 50.55 جنيه للشراء، و 50.65 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 50.55 جنيه للشراء، و 50.65 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.55 جنيه للشراء، و 50.65 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 50.55 جنيه للشراء، و 50.65 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 50.55 جنيه للشراء، و 50.65 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.55 جنيه للشراء، و 50.65 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50.58 جنيه للشراء ، و 50.68 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.55 جنيه للشراء ، و 50.65 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.63 جنيه للشراء بتراجع 5 قروش ، و50.72 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.
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