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سعر الريال السعودي يتراجع مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين

10:27 ص الإثنين 10 مارس 2025

الريال السعودي

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر شراء الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم، مقارنة بتعاملات أمس ، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.43 جنيه للشراء بتراجع قرشين ، و 13.51 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك مصر: 13.43 جنيه للشراء بتراجع قرشين ، و 13.51 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك القاهرة: 13.43 جنيه للشراء، و 13.51 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.45 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و 13.51 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

البنك التجاري الدولي: 13.46 جنيه للشراء، و 13.51 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

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