إعلان

4 ساعات فقط.. مواعيد استقبال البنوك للعملاء من 9.30 صباحا إلى 1.30 ظهرا من غد

12:49 م السبت 01 مارس 2025

البنك المركزي المصري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:

تبدأ البنوك تطبيق ساعات العمل الرسمية خلال رمضان لاستقبال الجمهور من غد الأحد والتي تقتصر على 4 ساعات فقط بهدف تخفيف ضغوط العمل على الموظفين خلال شهر الصيام.

وبحسب تعليمات البنك المركزي تبدأ فروع البنوك في استقبال الجمهور من الساعة 9.30 صباحا إلى 1.30 ظهرا من الأحد إلى الخميس بدلا من 8.30 صباحا إلى 3 عصرا بباقي شهور السنة.

وهذه المواعيد تطبق خلال فتح أبواب الفروع لدخول العملاء لكن يظل الموظفين في تأدية أعمالهم حتى الانتهاء من خدمة آخر عميل موجود داخل صالة الفرع.

يضم القطاع المصرفي المصري 36 بنكا خاضعين تحت رقابة البنك المركزي المصري بعدد 5 آلاف فرع تقريبا منتشرين على مستوى الجمهورية بخلاف بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

وتعتمد البنوك في رمضان على إتاحة خدمات ماكينات الصراف الآلي بجودة مرتفعة للسحب والإيداع من خلال سرعة تغذية الماكينة بالنقدية قبل نفاذ النقدية منها وإصلاح أي أعطال أو تلفيات فيها لضمان استمرار الخدمة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

شهر الصيام شهر رمضان البنك المركزي ماكينات الصراف الآلي مواعيد البنوك في رمضان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان
سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟
بخصوص موعد الإفطار.. الإفتاء تحذر من فتوى خاطئة منتشرة في رمضان