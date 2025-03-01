4 ساعات فقط.. مواعيد استقبال البنوك للعملاء من 9.30 صباحا إلى 1.30 ظهرا من غد

كتبت- منال المصري:

تبدأ البنوك تطبيق ساعات العمل الرسمية خلال رمضان لاستقبال الجمهور من غد الأحد والتي تقتصر على 4 ساعات فقط بهدف تخفيف ضغوط العمل على الموظفين خلال شهر الصيام.

وبحسب تعليمات البنك المركزي تبدأ فروع البنوك في استقبال الجمهور من الساعة 9.30 صباحا إلى 1.30 ظهرا من الأحد إلى الخميس بدلا من 8.30 صباحا إلى 3 عصرا بباقي شهور السنة.

وهذه المواعيد تطبق خلال فتح أبواب الفروع لدخول العملاء لكن يظل الموظفين في تأدية أعمالهم حتى الانتهاء من خدمة آخر عميل موجود داخل صالة الفرع.

يضم القطاع المصرفي المصري 36 بنكا خاضعين تحت رقابة البنك المركزي المصري بعدد 5 آلاف فرع تقريبا منتشرين على مستوى الجمهورية بخلاف بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

وتعتمد البنوك في رمضان على إتاحة خدمات ماكينات الصراف الآلي بجودة مرتفعة للسحب والإيداع من خلال سرعة تغذية الماكينة بالنقدية قبل نفاذ النقدية منها وإصلاح أي أعطال أو تلفيات فيها لضمان استمرار الخدمة.