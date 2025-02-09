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البنك الأوروبي للإعمار يدرس إقراض حسن علام القابضة 22.6 مليون دولار

12:40 م الأحد 09 فبراير 2025

شركة حسن علام القابضة للإنشاءات

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كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنه يدرس إقراض شركة حسن علام القابضة للإنشاءات 22.6 مليون دولار حيث يبلغ أجل القرض 4 سنوات.

ووفق بيان البنك اليوم، فإن هذه الصفقة ستساعد في تعزيز مرونة الشركة التابعة العاملة، حسن علام للإنشاءات من خلال زيادة رأس المال ودعم احتياجات رأس المال العامل لشركة حسن علام على المدى الطويل.

حسن علام القابضة هي مجموعة رائدة في مجال الهندسة والبناء، وتشمل عملياتها الأساسية مشاريع البنية التحتية والصناعية والتجارية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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البنك الأوروبي شركة حسن علام القابضة للإنشاءات
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