في 8 بنوك.. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الخميس
كتبت- آية محمد:
تراجع سعر الدولار بقيمة تتراوح بين قرش و3 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الخميس في 8 بنوك، بينما استقر في بنكين، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك مصر: 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك البركة: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50.27 جنيه للشراء، و50.37 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.28 جنيه للشراء، و50.38 جنيه للبيع.
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