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في 8 بنوك.. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الخميس

04:05 م الخميس 06 فبراير 2025

أسعار الدولار

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كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار بقيمة تتراوح بين قرش و3 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الخميس في 8 بنوك، بينما استقر في بنكين، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.27 جنيه للشراء، و50.37 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.28 جنيه للشراء، و50.38 جنيه للبيع.

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