لأول مره خلال شهر.. سعر الدولار اليوم يرتفع في 9 بنوك بنهاية تعاملات الاثنين

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار بقيمة بين 11 و 14 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين في 9 بنوك، بينما استقر في بنك التعمير والإسكان، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.3 جنيه للشراء، و 50.4 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.3 جنيه للشراء، و50.4 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.3 جنيه للشراء، و50.4 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.31 جنيه للشراء، و50.41 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.28 جنيه للشراء، و50.38 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.32 جنيه للشراء، و50.42 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.3 جنيه للشراء، و50.4 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.31 جنيه للشراء، و50.41 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.32 جنيه للشراء، بزيادة 11 قرشًا، و50.42 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا.