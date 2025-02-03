لأول مره خلال شهر.. سعر الدولار اليوم يرتفع في 9 بنوك بنهاية تعاملات الاثنين
كتبت- دينا كرم:
ارتفع سعر الدولار بقيمة بين 11 و 14 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين في 9 بنوك، بينما استقر في بنك التعمير والإسكان، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.3 جنيه للشراء، و 50.4 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر: 50.3 جنيه للشراء، و50.4 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 50.3 جنيه للشراء، و50.4 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.31 جنيه للشراء، و50.41 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا للشراء والبيع.
بنك البركة: 50.28 جنيه للشراء، و50.38 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 50.32 جنيه للشراء، و50.42 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.3 جنيه للشراء، و50.4 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50.31 جنيه للشراء، و50.41 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.32 جنيه للشراء، بزيادة 11 قرشًا، و50.42 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا.
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