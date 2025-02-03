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المركزي يبيع أذون خزانة بـ1.061 مليار دولار بسعر فائدة 4.25% اليوم

02:54 م الإثنين 03 فبراير 2025

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:

باع البنك المركزي المصري بالنيابة عن وزارة المالية اليوم الاثنين أذون خزانة أجل عام "364 يوما" بقيمة 1.061 مليار دولار بسعر فائدة 4.25%.

وتلقى المركزي طلبات شراء من البنوك بنحو 1.241 مليار دولار بعدد 27 طلبا بسعر فائدة وصل إلى 5.3%، بحسب المنشور على موقع المركزي اليوم.

على مدار 12 عاما دابت المالية من خلال البنك المركزي على إعادة طرح 6 عطاءات لأذون خزانة أجل عام "364 يوما" مقومة بالدولار سنويا تحت ضغط الحاجة للعملة.

كما يعمل المركزي على إعادة طرح عطاءين بعملة اليورو سنويا في شهري أغسطس ونوفمبر من كل عام.

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