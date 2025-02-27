أسعار العملات العربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

تباينت أسعار العملات العربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.42 جنيه للشراء، و13.5 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.74 جنيه للشراء، و13.78 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 132.67 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش، و134.38 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الريال القطري: 12.82 جنيه للشراء، و13.89 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 70.75 جنيه للشراء، و71.37 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 163.07 جنيه للشراء، و164.14 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

عملات أخرى مقابل الدولار

الليرة التركية مقابل الدولار: 36.37 للشراء و 36.43 البيع.

الليرة السورية مقابل الدولار: سجلت 13065 لكل ليرة.