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مبادرة الصناعة الجديدة تشترط موافقة العميل بالإفصاح عن بياناته للمالية

04:35 م الأحد 23 فبراير 2025

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:

نصت التعليمات الواردة بالمبادرة الجديدة لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية أن تحصل البنوك على الموافقة المسبقة من العميل المستفيد من المبادرة بالإفصاح لوزارة المالية (قطاع التمويل).

ووجه البنك المركزي البنوك بتمويل مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي تتولى دعمها وزارة المالية بسعر فائدة منخفض 15% سنويا للعائد المتناقص، وفق كتاب دوري صادر له اليوم.

ونصت التعليمات أن لا تتحمل وزارة المالية عوائد التأخير المحتسبة على تسهيلات العملاء في إطار المبادرة ولا أي عمولات أو مصروفات أخرى.

وتقوم وزارة المالية بتقديم تصريح بالخصم للبنك المركزي لسداد الأعباء خصما على الاعتمادات المختصة بعد مراجعة التقارير والبيانات المقدمة من البنك المركزي وذلك خلال يومين عمل من تاريخ استيفاء كافة البيانات.

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