ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في 4 بنوك خلال تعاملات الأربعاء
كتبت- أمنية عاصم:
ارتفع سعر صرف الريال السعودي في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم
البنك الأهلي: 13.44 جنيه للشراء، و 13.51 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك مصر: 13.44 جنيه للشراء، و 13.51 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 13.43 جنيه للشراء ، و 13.51 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 13.46 جنيه للشراء، و 13.51 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.46 جنيه للشراء، و 13.51 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
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