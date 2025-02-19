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ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في 4 بنوك خلال تعاملات الأربعاء

10:24 ص الأربعاء 19 فبراير 2025

سعر الريال السعودي

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر صرف الريال السعودي في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.44 جنيه للشراء، و 13.51 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.44 جنيه للشراء، و 13.51 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.43 جنيه للشراء ، و 13.51 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.46 جنيه للشراء، و 13.51 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.46 جنيه للشراء، و 13.51 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

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