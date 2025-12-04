رفعت مصر ممثلة في البنك المركزي المصري تقديراتها لمدفوعات الدين الخارجية المستحقة عليها خلال 2026 بنحو 3.16 مليار دولار إلى 32.34 مليار دولار، بدلا من 29.18 مليار دولار في توقعات سابقة، وفق تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر للبنك المركزي اليوم.

بشكل رئيسي هذا الارتفاع في مدفوعات الدين المتوقعة خلال العام المقبل جاء بسبب ارتفاع قيمة الاقساط المستحقة بنحو 2.84 مليار دولار إلى نحو 26.62 مليار دولار، فيما زادت مدفوعات الفوائد بنحو 318 مليون دولار إلى نحو 5.71 مليار دولار خلال 2026.

ويأتي ذلك بعد أن سددت مصر نحو 38.7 مليار دولار خدمة دين خلال العام المالي الماضي 2024-2025 المنتهي في يونيو الماضي بزيادة 5.8 مليار دولار عن العام المالي السابق.

وأرجع المركزي هذا الارتفاع في معظمه إلى ارتفاع سداد أصل الدين بنحو 6.5 مليار دولار إلى 30.2 مليار دولار.

في حين انخفضت مدفوعات الفوائد بنحو 700 مليون دولار دولار فقط لتسجل 8.5 مليار دولار.

وقفز إجمالي الدين الخارجي لمصر 5.5% خلال العام المالي الماضي على أساس سنوي إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة 8.3 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2024.