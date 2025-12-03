إعلان

انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك اليوم

كتب : آية محمد

10:50 ص 03/12/2025

سعر الريال السعودي

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 3-12-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.


سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم


البنك الأهلي المصري: 12.61 جنيه للشراء، و12.67 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.


بنك مصر: 12.61 جنيه للشراء، و12.67 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.


بنك القاهرة: 12.61 جنيه للشراء، و12.67 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 12.64 جنيه للشراء، و12.67 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.


البنك التجاري الدولي: 12.63 جنيه للشراء، و12.67 جنيه للبيع.

