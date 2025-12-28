كتبت- منال المصري:

صرح محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري بأن لجنة الألكو بالبنك ستجتمع غدا الاثنين لمناقشة اسعار العائد علي الاوعية الادخارية.

وأضح أن يأتي ذلك علي خلفية اجتماع لجنه السياسة النقدية بالبنك المركزي الذي عقد يوم الخميس 25 ديسمبر 2025 وخفض سعر الكوريدور بمقدار 1%.

خلال 2025 خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 7.25% لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف آخرها 1% الخميس الماضي إلى 20% للإيداع و21% للإقراض.