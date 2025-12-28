رفع البنك الأهلي المصري المخصصات للتحوط من مخاطر الخسائر الائتمانية المحتملة بأكثر من الضعفين خلال الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي.

أظهرت القوائم المالية للبنك الأهلي المصري اليوم، زيادة المخصصات إلى 10.75 مليار جنيه بالربع الثالث من العام الحالي مقابل نحو 3.43 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق.

أدى ذلك إلى تراجع صافي أرباح البنك الأهلي المصري بنسبة 19% بالربع الثالث من العام الجاري إلى نحو 38.7 مليار جنيه.

وقال أحد المصرفيين لمصراوي إن المخصصات ليست العامل الوحيد في تراجع أرباح الربع الثالث ولكن تراجع سعر الفائدة المتوالي على الائتمان المرتبط بسعر الفائدة لدى المركزي "كوريدور" وسط ثبات أسعار الفائدة على الشهادات القائمة للعائد الثابت.

خلال العام الحالي خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 7.25% خلال 2025 على 5 مرات لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف تراوحت بين 2.25% في أبريل و1% في مايو و2% في أغسطس و1% في أكتوبر و1% في ديسمبر الحالي.

وتراجع سعر الفائدة إلى 20% للإيداع و21% للإقراض من 27.25% و28.25% على التوالي قبل قرارات المركزي.

على مستوى الـ 9 أشهر ارتفع صافي أرباح البنك الأهلي المصري بنحو 12% على أساس سنوي إلى نحو 132.23 مليار جنيه.