إعلان

البنك الأهلي يرفع المخصصات الائتمانية بالربع الثالث من 2025 للتحوط من مخاطر التعثر المحتملة

كتب : منال المصري

05:52 م 28/12/2025

البنك الأهلي المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رفع البنك الأهلي المصري المخصصات للتحوط من مخاطر الخسائر الائتمانية المحتملة بأكثر من الضعفين خلال الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي.

أظهرت القوائم المالية للبنك الأهلي المصري اليوم، زيادة المخصصات إلى 10.75 مليار جنيه بالربع الثالث من العام الحالي مقابل نحو 3.43 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق.

أدى ذلك إلى تراجع صافي أرباح البنك الأهلي المصري بنسبة 19% بالربع الثالث من العام الجاري إلى نحو 38.7 مليار جنيه.

وقال أحد المصرفيين لمصراوي إن المخصصات ليست العامل الوحيد في تراجع أرباح الربع الثالث ولكن تراجع سعر الفائدة المتوالي على الائتمان المرتبط بسعر الفائدة لدى المركزي "كوريدور" وسط ثبات أسعار الفائدة على الشهادات القائمة للعائد الثابت.

خلال العام الحالي خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 7.25% خلال 2025 على 5 مرات لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف تراوحت بين 2.25% في أبريل و1% في مايو و2% في أغسطس و1% في أكتوبر و1% في ديسمبر الحالي.

وتراجع سعر الفائدة إلى 20% للإيداع و21% للإقراض من 27.25% و28.25% على التوالي قبل قرارات المركزي.

على مستوى الـ 9 أشهر ارتفع صافي أرباح البنك الأهلي المصري بنحو 12% على أساس سنوي إلى نحو 132.23 مليار جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك الأهلي مخاطر التعثر المخصصات الائتمانية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة