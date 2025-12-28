إعلان

أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش

كتب : منال المصري

11:15 ص 28/12/2025 تعديل في 11:42 ص

بنك مصر

خفض بنك مصر سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش في أول رد فعل بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة في اجتماعه الخميس.

للمرة الخامسة خفض البنك المركزي سعر الفائدة 1% في آخر اجتماع له خلال العام الحالي يوم الخميس إلى 20% للإيداع و21% للإقراض ليكون إجمالي الخفض 7.25% في 2025 لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف.

أسعار الفائدة على حسابي المعاشات وسوبر كاش في بنك مصر بعد خفض سعر الفائدة.

حساب المعاشات: تراجع سعر الفائدة إلى 14.75% بدلا من 15.75% ويصرف العائد شهريا.

حساب سوبر كاش جاري للعائد اليومي المقسم على شرائح:

من 100 ألف جنيه لأقل من 500 ألف جنيه: تراجع سعر الفائدة إلى 7.75% بدلا من 8.75%.

من 500 ألف جنيه لأقل من مليوني جنيه: انخفض سعر الفائدة إلى 10.75% بدلا من 9.75%.

من مليوني جنيه لأقل من 5 ملايين جنيه: تراجع سعر الفائدة إلى 11.75% بدلا من 10.75%.

من 5 ملايين جنيه لأقل من 10 ملايين جنيه: انخفض سعر الفائدة إلى 12.5% بدلا من 11.5%.

من 10 ملايين جنيه لأقل من 30 مليون جنيه: تراجع سعر الفائدة إلى 13.25% بدلا من 12.25%.

من 30 مليون جنيه فأكثر: تراجع سعر الفائدة إلى 14.5% بدلا من 13.5%.

أقل من 100 ألف جنيه لا يتم احتساب عائد على الرصيد.

بنك مصر خفض سعر الفائدة البنك المركزي

