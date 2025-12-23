ترى هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي أن العائد على أذون الخزانة المحلية لا يزال جاذب للمستثمرين الأجانب.

وأوضحت في بيان اليوم، أن العائد الحالي على أذون الخزانة يعكس فائدة حقيقية جاذبة للمستثمرين الأجانب بنسبة 10.5% (بعد خصم ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأجانب)، وذلك طبقا لتوقعاتهم لمتوسط التضخم بنسبة 11% لمدة 12 شهر.

وتأتي جاذبية العائد الحقيقي بعد تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر من شأنه أن يساهم في المزيد من الخفض في العائد المطلوب من قبل المستثمرين، وفق بيان الشركة.

وتوقعت منير أن تخفض لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1.5% في اجتماع الخميس المقبل وسط تباطؤ التضخم واستقرار سعر الصرف وتحفيز نمو القطاع الخاص.