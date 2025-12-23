كتبت- منال المصري:

افتتحت مؤسسة البنك التجاري الدولي مركز جراحة المخ والأعصاب للأطفال بمستشفى جامعة أسوان، ضمن مشروع يهدف إلى الارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة لأطفال صعيد مصر، في إطار التزامها بدعم القطاع الصحي وتطوير الخدمات الطبية المتخصصة للأطفال.

ويأتي المشروع بالشراكة مع مستشفى جامعة أسوان، حيث تم تجهيز مركز جراحة المخ والأعصاب للأطفال بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المتطورة التي تضاهي مثيلاتها في كبرى المراكز العالمية، ليُعد أول مركز من نوعه في صعيد مصر يمتلك هذه الإمكانيات المتقدمة.

ويضم المركز أيضا جهاز الملاح الجراحي Neuronavigation والذي يُعد تقنية متقدمة في جراحات أورام المخ، تعتمد على التوجيه اللحظي بالصور ثلاثية الأبعاد لتحديد الورم بدقة، واختيار المسار الأمثل، مما يقلل التدخل الجراحي ويحسن أمان ونتائج العملية إلى جانب أجهزة محاكاة جراحية (Simulator) تُستخدم في إجراء العمليات الدقيقة بأعلى درجات الأمان، إلى جانب دورها في تدريب وتأهيل الأطباء ورفع كفاءة الكوادر الطبية المتخصصة.

ومن المتوقع أن يسهم المركز في تقديم خدمات طبية متقدمة لنحو 1600 طفل سنويًا، بما يعزز فرص العلاج الآمن والدقيق، ويدعم منظومة الرعاية الصحية المتخصصة للأطفال في محافظات الصعيد، وقد بلغ إجمالي تمويل المشروع 33 مليون جنيه مصري.

وشهد حفل الافتتاح حضور قيادات مؤسسة البنك التجاري الدولي، يتقدمهم السيدة نادية حسني، الأمين العام لمجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي، والمهندس شريف السعيد، مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي، إلى جانب الأستاذة إيرينى صفوت، مخطط أول برامج بالمؤسسة، والأستاذ هشام سمير، مسؤول المراقبة والتقييم بمؤسسة البنك التجاري الدولي.

كما حضر من كلية الطب جامعة أسوان كل من الأستاذ الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، رئيس جامعة أسوان، ولدكتور محمد زكى الدهشوري، عميد كلية الطب، والدكتور خالد إسماعيل، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، والأستاذ الدكتور أحمد هاني عبد العليم مدرس جراحة المخ والأعصاب، والأستاذ الدكتور أشرف أحمد معبد وكيل كلية الطب لشئون البيئة.

وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أكد المهندس شريف السعيد، مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي، أن المشروع يعكس رؤية المؤسسة في إحداث أثر مستدام في قطاع الصحة، قائلًا:

“نؤمن في مؤسسة البنك التجاري الدولي بأن الاستثمار في صحة الأطفال هو استثمار في مستقبل المجتمع، ويأتي دعمنا لإنشاء وتجهيز مركز جراحة المخ والأعصاب للأطفال بجامعة أسوان انطلاقًا من حرصنا على توفير خدمات طبية متقدمة لأطفال صعيد مصر، وتقريب الرعاية الصحية المتخصصة من مستحقيها، إلى جانب دعم تدريب الأطباء وبناء قدرات المنظومة الصحية على المدى الطويل.”

من جانبه، أشاد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، رئيس جامعة أسوان، بالتعاون مع مؤسسة البنك التجاري الدولي، مؤكدًا أن المركز يمثل إضافة نوعية للقطاع الطبي بالمحافظة، ويسهم في تعزيز دور الجامعة كمركز إقليمي لتقديم الرعاية الصحية المتخصصة للأطفال.

وقال الدكتور أحمد هاني عبد العليم مدرس جراحة المخ والأعصاب إن افتتاح المركز يُعد إضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية، لما يتمتع به من أحدث التقنيات الطبية العالمية ومعمل محاكاة متطور كما يأتي في إطار الالتزام بتقديم رعاية صحية متكاملة، والاستثمار في الكوادر الطبية الوطنية، ومواكبة التطور السريع في مجال جراحة الأعصاب، بما ينعكس إيجابًا على صحة المرضى وسلامتهم

ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية مؤسسة البنك التجاري الدولي لدعم المبادرات الصحية ذات الأثر المجتمعي الواسع، والمساهمة في تطوير البنية التحتية الطبية، بما يحقق العدالة في الحصول على خدمات صحية متقدمة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.