تبدأ البنوك منافسة قوية على استقطاب مدخرات حاملي شهادات الادخار ذات العائدين 23.5% و27%، مع قرب موعد استحقاقها في يناير المقبل للمرة الثانية، وذلك ببنكي الأهلي المصري ومصر.

وكان البنكان الحكوميان قد طرحا، في يناير 2024، شهادات ادخار لمدة عام بعائد ثابت بلغ 23.5% يُصرف شهريًا و27% يُصرف سنويًا، بهدف إعادة امتصاص السيولة الناتجة عن استحقاق الشهادات المماثلة ذات العائدين 22.5% و25%. ونجحت هذه الشهادات في جذب نحو 1.3 تريليون جنيه.

وتوقف بنكا الأهلي ومصر عن طرح الشهادات مرتفعة العائد في أبريل الماضي، بعد مرور 16 شهرًا على طرحها، وذلك عقب إعادة امتصاص السيولة مرة أخرى من الشهادات التي حل موعد استحقاقها.

وتسببت هذه الشهادات ذات العائد المرتفع في انتقال جزء من مدخرات عملاء البنوك الخاصة إلى البنكين الحكوميين، للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة، في ظل عدم قدرة البنوك الأخرى على تقديم عوائد مماثلة نظرًا لارتفاع تكلفتها.

وفي الوقت الذي يتحفظ فيه البنكان الحكوميان على طرح شهادات جديدة مرتفعة العائد، مع توقع تراجع أسعار الفائدة خلال عام 2025، تستعد البنوك الخاصة لطرح شهادات بعوائد مجزية إلى حدٍ ما، في محاولة لاستعادة مدخرات عملائها التي انتقلت إلى البنكين الحكوميين.

ويستعرض موقع "مصراوي" في السطور التالية تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات الادخار لأجل 3 سنوات في أهم 10 بنوك عاملة في السوق المصرية.

البنك الأهلي

سعر العائد على الشهادات البلاتينية للعائد المتدرج: يتراوح بين 23% في السنة الأولى و18.5% للسنة الثانية، و14% في الثالثة لدوري العائد السنوي.

وتتراوح بين 21% في السنة الأولى و16.75% في السنة الثانية و13.5% في الثالثة لدورية العائد الشهري، ويبدأ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

الشهادة البلاتينية للعائد الثابت: سعر العائد 17% سنويا ويصرف العائد شهريا ويبلغ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

بنك مصر

شهادة "القمة" للعائد الثابت

- سعر العائد: 17% سنويا ويصرف العائد شهريا، والحد الأدنى للشراء يبلغ ألف جنيه.

شهادة "ابن مصر" للعائد المتناقص

- سعر العائد: يتراوح بين 20.5% في السنة الأولى و17% في الثانية و13.5% في الثالثة، ويصرف شهريا، ويبلغ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

البنك التجاري الدولي "CIB"

- شهادة "بريميوم الثلاثية": سجل 15.75% للعائد اليومي و16% للعائد الشهري.

يبدأ شراؤها من أول مليون جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

- شهادة "بلس" الثلاثية: سجل 15.25% للعائد اليومي، و15.5% سنويا للعائد الشهري.

يبدأ شراؤها من أول 500 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

- شهادة "برايم" الثلاثية: تصرف عائد 14.75% للعائد اليومي، و15% سنويا للعائد الشهري.

يبدأ شراؤها من أول 100 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

بنك HSBC

- شهادة ثلاثية للعائد الثابت: تتيح عائدا 16% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 10 آلاف جنيه.

بنك الإسكندرية

- شهادة ثلاثية للعائد الثابت: تتيح عائدا 16.5% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من ألف جنيه.

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت " Luxury ": تمنح عائدا 17% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من ألف جنيه.

بنك الإمارات دبي الوطني

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت: تمنح عائد 13% سنويا ويصرف العائد شهرياـ ويبدأ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

بنك أبو ظبي الأول

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت: تصرف عائدا 15% للعائد الشهري، و15.20% للعائد الربع سنوي، و15.30% للعائد النصف سنوي، و15.40% للعائد السنوي، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من ألف جنيه.

بنك "QNB"

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت: تتيح عائدا سنويا يتراوح بين 15% للعائد الشهري، و15.05% للعائد الربع سنوي، و15.1% للعائد النصف سنوي و15.15% للعائد السنوي، ويبدأ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

- يتيح البنك شهادات أخرى بأسعار عائد أعلى بشرط لايقل الحد الأدنى عن 500 ألف جنيه أو مليون جنيه أو 5 ملايين جنيه منها:

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت "First Plus": تمنح عائدا سنويا 17.25% يصرف شهريا بشرط لا يقل الحد الأدنى للشراء عن 5 ملايين جنيه.

- بنك saib

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت " PRIME": تصرف عائدا 16.5% سنويا ويصرف شهريا، أو 17% يصرف كل 6 أشهر ويبلغ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

البنك المصري الخليجي "eg bank":

- الشهادة الثلاثية " البريميم ": تتيح عائدا سنويا 17.75% يصرف العائد شهريا ويبدأ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.