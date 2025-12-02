إعلان

تراجع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

12:08 م 02/12/2025

سعر الدولار

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و4 قروش، بمنتصف تعاملات الثلاثاء 2-12-2025، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع .

بنك مصر: 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

