تراجع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
كتب : أحمد الخطيب
سعر الدولار
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و4 قروش، بمنتصف تعاملات الثلاثاء 2-12-2025، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع .
بنك مصر: 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.