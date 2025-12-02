إعلان

انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

10:20 ص 02/12/2025

أسعار العملات العربية

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2-12-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.62 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و12.68 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.92 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 124.69 جنيه للشراء، و126.26 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.05 جنيه للشراء، و13.06 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 66.5 جنيه للشراء، و67.23 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 153.99 جنيه للشراء، بتراجع 16 قرشًا، و155.06 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا.

