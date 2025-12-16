تصوير- محمد معروف:

كشفت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والعناوين الدولي أن إجمالي التمويلات المقدمة من المؤسسات التمويلية لمصر ستصل إلى 9.5 مليار دولار من 2023 حتى نهاية 2026 بخلاف قرض صندوق النقد الدولي.

وأوضحت خلال كلمتها في مؤتمر “حابي" السنوي السابع اليوم أن التمويلات المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية ليس موجهة للحكومة فقط بل للقطاع الخاص بهدف نمو الاقتصاد المصري.

وأشارت المشاط إلى أن عام 2026 سيكون نقلة حقيقية للاقتصاد المصري مع الاستمرار بشكل دائم في الإصلاحات الاقتصادية.