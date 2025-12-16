إعلان

بخلاف الصندوق..المشاط: التمويلات من المؤسسات الدولية ستصل إلى 9.5 مليار دولار من 2023 إلى 2026

كتب : منال المصري

11:13 ص 16/12/2025

رانيا المشاط

تصوير- محمد معروف:

كشفت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والعناوين الدولي أن إجمالي التمويلات المقدمة من المؤسسات التمويلية لمصر ستصل إلى 9.5 مليار دولار من 2023 حتى نهاية 2026 بخلاف قرض صندوق النقد الدولي.

وأوضحت خلال كلمتها في مؤتمر “حابي" السنوي السابع اليوم أن التمويلات المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية ليس موجهة للحكومة فقط بل للقطاع الخاص بهدف نمو الاقتصاد المصري.

وأشارت المشاط إلى أن عام 2026 سيكون نقلة حقيقية للاقتصاد المصري مع الاستمرار بشكل دائم في الإصلاحات الاقتصادية.

