كتبت- منال المصري:

اشترى البنك المركزي المصري خلال أول 11 شهرا من 2025 نحو 57.27 ألف أونصة ذهب جديدة بهدف تعزيز احتياطي النقد الأجنبي المصري.

وخلال نوفمبر فقط أضاف المركزي نحو 10.74 ألف أونصة ذهب جديدة، بحسب بيانات منشورة له على موقعه اليوم.

وارتفع عدد أونصة الذهب برصيد البنك المركزي المصري إلى نحو 4.153 مليون أونصة ذهب بنهاية نوفمبر الماضي.

حما زيادة قيمة رصيد الذهب احتياطي النقد الأجنبي لمصر من التراجع للشهر الرابع على التوالي بنهاية نوفمبر، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

رصيد الذهب باحتياطي النقد الأجنبي لمصر ارتفع بنحو 707 ملايين دولار خلال نوفمبر إلى 17.252 مليار دولار بعد أن هبط رصيد الأموال السائلة للعملات الأجنبية للشهر الرابع على التوالي بنحو 445 مليون دولار إلى نحو 32.9 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025.