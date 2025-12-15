كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إقراض الشركة المصرية لنقل الكهرباء 200 مليون يورو بهدف دعم خطط مصر للتحول للطاقة الخضراء.

وبحسب بيان البنك اليوم، فإن التمويل سيسهم في تعزيز وتدعيم شبكة نقل الكهرباء على مستوى الجمهورية من خلال تطوير محطة محولات بجهد 500 كيلوفولت في محافظة القاهرة.

ويعد هذا التمويل استثمار محوري لاستقرار الشبكة، ومرتبط بشكل مباشر بخطة إيقاف تشغيل محطة شبرا الخيمة العاملة بالغاز، إحدى محطات الطاقة الحرارية المدرجة ضمن ركيزة الطاقة في برنامج ’نُوَفّي’، وفق ما جاء في البيان.

وأوضح البنك أن هذا الاستثمار يدعم أيضًا إنشاء خط نقل كهرباء عالي الجهد لنقل أكثر من 2.1 جيجاواط من الطاقة المتجددة من منطقة خليج السويس.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية السنوية بنحو 22.58 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وفق ما جاء في البيان.

ويشارك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في القرض بقيمة تصل إلى 165 مليون يورو، ومنحة استثمارية من منصة الاستثمار في الجوار التابعة للاتحاد الأوروبي (EU NIP) تصل إلى 35 مليون يورو.

تُمثّل هذه الحزمة التمويلية إحدى أولى استثمارات تطوير شبكات الكهرباء في مصر، وذلك في إطار برنامج استثماري أشمل تنفّذه الشركة المصرية لنقل الكهرباء ضمن ركيزة الطاقة التي يقودها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار "مبادرة الترابط بين المياه والغذاء والطاقة" ’نُوَفّي’.