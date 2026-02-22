إعلان

ارتفع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الأحد

كتب : ميريت نادي

11:02 ص 22/02/2026 تعديل في 12:12 م

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأحد 22-2-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع

بنك القاهرة: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.58 جنيه للشراء، بزيادة 8 قروش، و47.68 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر بنك القاهرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عبلة كامل تكشف عن صور وكواليس إعلانها مع ياسمين عبدالعزيز ومنة شلبي
دراما و تليفزيون

عبلة كامل تكشف عن صور وكواليس إعلانها مع ياسمين عبدالعزيز ومنة شلبي
لا تتجاهل الأعراض خلال الصيام.. أعراض خفية تستدعي زيارة الطبيب
رمضان ستايل

لا تتجاهل الأعراض خلال الصيام.. أعراض خفية تستدعي زيارة الطبيب

"رأس الأفعى" يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة في "watch it" متفوقا على "علي كلاي"
دراما و تليفزيون

"رأس الأفعى" يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة في "watch it" متفوقا على "علي كلاي"
بسبب قرب العلاقات.. حقيقة عودة تبادل السفراء بين مصر وإيران
شئون عربية و دولية

بسبب قرب العلاقات.. حقيقة عودة تبادل السفراء بين مصر وإيران
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات الأحد
أخبار البنوك

قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات الأحد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر
تحديث الطقس.. تدفق للسحب وفرص أمطار على هذه المناطق
بعد ظهور تشققات وهبوط.. هل أصبح سد النهضة قنبلة موقوتة لدول المصب؟