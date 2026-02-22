ارتفع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الأحد
كتب : ميريت نادي
سعر الدولار
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأحد 22-2-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع
بنك القاهرة: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.58 جنيه للشراء، بزيادة 8 قروش، و47.68 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.