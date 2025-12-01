ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في بنكين، خلال تعاملات اليوم الاثنين 1-12-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.11 جنيه للشراء، بزيادة 17 قرشًا، و55.34 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

بنك مصر: 55 جنيه للشراء، و55.36 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 55.02 جنيه للشراء، بزيادة 9 قروش، و55.26 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

بنك الإسكندرية: 55.1 جنيه للشراء، بزيادة 17 قرشًا، و55.34 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

البنك التجاري الدولي: 54.91 جنيه للشراء، بزيادة 8 قروش، و55.24 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.