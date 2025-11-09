كتب- أحمد الخطيب:

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و6 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 9-11-2025، بينما استقر في بنكي مصر وقناة السويس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.29 جنيه للشراء، و47.39 جنيه، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.31 جنيه للشراء، و47.41 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.29 جنيه للشراء، و47.39 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.28 جنيه للشراء، و47.38، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.28 جنيه للشراء، و47.38 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.



