تراجع في 8 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الأحد
كتب : أحمد الخطيب
سعر الدولار
كتب- أحمد الخطيب:
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و6 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 9-11-2025، بينما استقر في بنكي مصر وقناة السويس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.29 جنيه للشراء، و47.39 جنيه، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.31 جنيه للشراء، و47.41 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.29 جنيه للشراء، و47.39 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.28 جنيه للشراء، و47.38، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.28 جنيه للشراء، و47.38 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.