ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك اليوم

كتب : آية محمد

11:31 ص 06/11/2025

سعر الريال السعودي

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 6-11-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.58 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و12.65 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك مصر: 12.58 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و12.65 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك القاهرة: 12.57 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.61 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.6 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري بنك مصر

