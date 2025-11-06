ارتفاع جماعي لأسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

كتبت- آية محمد:



ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 6-11-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.



أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم





سعر الريال السعودي: 12.58 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و12.65 جنيه للبيع، بزيادة قرش.



سعر الدرهم الإماراتي: 12.88 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.



سعر الدينار البحرينى: 124.32 جنيه للشراء، و125.89 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.



سعر الريال القطري: 12.02 جنيهًا للشراء، و13.02 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.



سعر الدينار الأردنى: 66.3 جنيه للشراء، و67.01 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.



سعر الدينار الكويتى: 153.46 جنيه للشراء، بزيادة 16 قرشًا، و154.56 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشًا.