سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك اليوم
كتب : آية محمد
01:51 م 05/11/2025
سعر اليورو
تباين سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 5-11-2025، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 54.36 جنيه للشراء، و54.57 جنيه للبيع.
بنك مصر: 54.35 جنيه للشراء، و54.56 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 54.35 جنيه للشراء، و54.56 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 54.34 جنيه للشراء، و54.55 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 54.38 جنيه للشراء، و54.59 جنيه للبيع.