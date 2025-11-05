سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك اليوم

تباين سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 5-11-2025، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 54.36 جنيه للشراء، و54.57 جنيه للبيع.

بنك مصر: 54.35 جنيه للشراء، و54.56 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 54.35 جنيه للشراء، و54.56 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 54.34 جنيه للشراء، و54.55 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 54.38 جنيه للشراء، و54.59 جنيه للبيع.