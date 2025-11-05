أعلنت شركة مشارق للاستثمار العقاري، التابعة لشركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية - بي آر إي جروب، اقتراض مليار جنيه من تحالف بنكي بقيادة البنك الأهلي المصري وذلك لإنشاء المرحلة الأولى من مشروع تجاري وإداري بالقاهرة الجديدة تحت اسم (Zag East).

المشروع يقع على شارع التسعين الجنوبي مباشرة بالقرب من جميع المناطق الحيوية في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في قطاع التطوير العقاري المصري، ويقدم المشروع تصميمًا معماريًا مبتكرًا مع تنوع في المساحات، لتوفير حلول مرنة تناسب مختلف الأنشطة التجارية والإدارية، من الشركات الناشئة إلى العلامات التجارية الكبرى.

وقال محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن هذا المشروع سيشكل إضافة نوعية لمنطقة القاهرة الجديدة، وسيساهم في تعزيز البنية التحتية التجارية والإدارية بالمنطقة، يعكس حجم التمويل وشروطه التنافسية ثقتنا الكبيرة في الفريق الإداري لشركة مشارق وفي جدوى المشروع الاقتصادية.

وقال وليد زكي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية "بي آر إي جروب"، إن مشروع Zag East وهو المكون الإداري والتجاري لمشروع Ivoire East والذي يمتاز بأحدث التصميمات المعمارية وبموقعه الاستراتيجي يأتي كخطوة بارزة في مسيرة المجموعة التطويرية، بوصفه مشروعًا عصريًا متكاملاً يثري مشهد الأعمال في القاهرة الجديدة، ويُسهم في توفير بيئة راقية تعزز النشاط التجاري والإداري، وتدعم توجه الدولة نحو تنمية عمرانية مستدامة تُواكب طموحات المستقبل.

من جانبها، قالت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري إن هذا التمويل المشترك يعد نموذجاً للتعاون المثمر بين المؤسسات المصرفية الرائدة في السوق المصرية، مشيدة بفرق العمل مع بنك التنمية الصناعية وبنك أبو ظبي التجاري لتصميم هيكل تمويلي متكامل يلبي احتياجات المشروع ويوفر ضمانات كافية لجميع الأطراف.

وأكدت التركي أن هذه الصفقة تبرهن على قدرة القطاع المصرفي المصري على توفير حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات الكبرى، وتعكس الدور المحوري الذي يلعبه البنك الأهلي المصري في تنشيط سوق التمويلات المشتركة وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع العقاري.

وقال شريف رياض، رئيس الشركات الكبرى والقروض المشتركة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري إن البنك يتولى دور الريادة في هذا التمويل بحصة تبلغ 36.84% بقيمة 350 مليون جنيه، حيث يعمل كوكيل التمويل ووكيل الضمان وبنك المستندات وبنك الحسابات ومسوق التمويل.

كما يشارك في التحالف بنك التنمية الصناعية بحصة 31.58% بقيمة 300 مليون جنيه كبنك حساب استهلاك خدمة الدين، إلى جانب بنك أبو ظبي التجاري بحصة مماثلة بقيمة 300 مليون جنيه.

وأضاف رياض أن مدة التمويل تمتد لثماني سنوات تبدأ من تاريخ الإقفال المالي، بفترة إتاحة مدتها 30 شهراً وفترة سماح تمتد لـ 36 شهراً، مما يوفر المرونة اللازمة لتنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة.