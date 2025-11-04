رئيس البنك الأهلي يكشف: تسهيلات جديدة لفتح حسابات للمصريين بالخارج

كتبت -داليا الظنيني:

كشف محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن إجراءات جديدة لتعزيز الشمول المالي بين المصريين العاملين في الخارج، مشيراً إلى تسهيلات تتيح لهم فتح الحسابات البنكية بسهولة أكبر.

أوضح الإتربي، في مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على الحدث اليوم، أن الخطوة الجديدة جاءت بالتنسيق المشترك بين السفارات المصرية والبنك الأهلي.

وتابع: تهدف هذه التسهيلات إلى تمكين العملاء في الخارج من فتح الحسابات المصرفية مباشرة من خلال السفارة، ثم استخدام خدمات التحويلات المصرفية بكل سهولة.

وفي سياق آخر، أكد الإتربي أن البنك لم يقم بخفض أسعار الفائدة مؤخراً، مشيراً إلى أن هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على مصالح المودعين.

كما أوضح أن أي خفض مستقبلي لأسعار الفائدة سيكون مرتبطاً بحركة السوق، قائلاً: "لو أسعار الفائدة بدأت في الانخفاض مستقبلاً، فسوف نضطر لتخفيض الفائدة أيضاً، لأنه لا يجوز للبنك أن يحصل على فائدة أعلى من المقترض ويمنح معدلات أعلى للمودعين، فهذا يعني خسارة للبنك".

وأشار الإتربي إلى أن استقرار أسعار الفائدة في الوقت الحالي يمنح المستهلكين عائداً إيجابياً على ودائعهم، خاصة مع الأخذ في الاعتبار انخفاض معدلات التضخم، مما يجعل الوضع المالي "أفضل بالنسبة للعملاء".