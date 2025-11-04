البنك التجاري الدولي يضاعف أرباحه خلال الربع الثالث من 2025

أظهرت الأرقام المالية للبنك التجاري الدولي "CIB" أكبر بنك بالقطاع الخاص في مصر، مضاعفة صافي أرباحه خلال الربع الثالث من العام الحالي (يوليو إلى سبتمبر 2025) إلى نحو 28.75 مليار جنيه مقارنة بنحو 14.8 مليار جنيه بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح البنك أن صافي أرباحه خلال أول 9 أشهر من العام الحالي قفزت بنحو 46.6% على أساس سنوي- يناير إلى سبتمبر 2025- إلى نحو 62.1 مليار جنيه.

وبحسب بيانات البنك، فإن نمو صافي الأرباح في الربع الأول من العام الحالي جاء بدعم تحرير مخصصات مخاطر الائتمان بنحو 7.6 مليار جنيه مقابل تكوين مخصصات بنحو 1.7 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي وهو ما يعني دخول المخصصات المحررة في ربحية البنك.

أهم مؤشرات البنك

- ارتفع صافي الدخل من العائد بنحو 19.7% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 78.65 مليار جنيه.

- نما صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل نحو 22% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 6.38 مليار جنيه.

بحسب البيانات المالية، فإن البنك التجاري الدولي سدد ضرائب للخزانة العامة للدولة بنحو 21.19 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الحالي.

- ارتفع رصيد قروض وتسهيلات العملاء بنحو 32.6% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي إلى نحو 455.72 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025.

- زاد رصيد ودائع العملاء بنحو 7.6% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي لتتخطى نحو تريليون جنيه لأول مرة بنهاية سبتمبر 2025.

- ارتفع إجمالي أصول البنك بنحو 11.5% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي لتتخطى نحو 1.35 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، وفقا للقوائم المالية للبنك.