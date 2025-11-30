إعلان

انخفاض أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

10:26 ص 30/11/2025

أسعار العملات العربية

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 30-11-2025، مقارنة بمستواها الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.64 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.94 جنيه للشراء، و12.98 جنيهًا للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 124.95 جنيه للشراء، بتراجع 19 قرشًا، و126.54 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.08 جنيه للشراء، و13.09 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 66.64 جنيه للشراء، و67.35 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 154.32 جنيه للشراء، بتراجع 22 قرشًا، و155.67 جنيه للبيع، بتراجع 27 قرشًا.

