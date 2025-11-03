

وكالات

ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر تقريبا اليوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات هذا الأسبوع لتقييم وضع الاقتصاد الأمريكي وتحديد ما إذا كان ذلك سيُغير السياسة النقدية المتشددة التي ينتهجها مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي.

استقر الين الياباني قرب أدنى مستوى له في 8 أشهر ونصف، تحت ضغط فروق أسعار الفائدة الكبيرة بين الولايات المتحدة واليابان.

انخفضت التداولات في آسيا اليوم الاثنين، بسبب عطلة في اليابان، مما جعل العملات في معظمها تتحرك في نطاق ضيق، على الرغم من أن معظمها استقر قرب أدنى مستوياته الأخيرة مقابل الدولار القوي.

وهبط اليورو إلى أدنى مستوى له في 3 أشهر، وبلغ أحدث تداول له 1.1527 دولار.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.26% إلى 1.3136 دولار قبل قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير.

في حين يُتوقع أن يُؤخّر إغلاق الحكومة الأمريكية المستمر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، سيُراقب المستثمرون أخبارا أخرى، بما في ذلك بيانات التوظيف ومؤشرات مديري المشتريات الصادرة هذا الأسبوع، لرصد نبض الاقتصاد.

وقال رودريجو كاتريل كبير استراتيجيي سوق الصرف الأجنبي في بنك أستراليا الوطني: "يُساهم نقص المعلومات في نوع من الهدوء في الأسواق".

وأضاف: "في الوقت الحالي، أعتقد أن ما يمكن أن يبدد هذا الهدوء في أثناء استمرار الإغلاق الحكومي هو مفاجأة كبيرة بالانخفاض أو حتى مفاجأة بالارتفاع وفقا لما قد يصدر عن الاستطلاعات أو البيانات الخاصة".

لكن في الوقت الحالي، حتى تلك البيانات الخاصة لا تُشير إلى ضرورة تحرك مجلس الاحتياطي الاتحادي بسرعة.

في الأسبوع الماضي، خفض الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعا، لكن رئيس المجلس جيروم باول أشار إلى أن هذا قد يكون آخر تخفيض للبنك المركزي لهذا العام، مُشيرا إلى خطر اتخاذ خطوات إضافية دون صورة أوضح للاقتصاد.

ومنذ ذلك الحين، قلص المتداولون توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر، ويضعون الآن احتمالا بنسبة 68% تقريبا لهذا الإجراء.

وارتفع الدولار على نحو طفيف مقابل سلة من العملات إلى 99.82، مقتربا من أعلى مستوى له منذ أغسطس.

وفي سياق آخر، انخفض الين مؤخرا 0.1 % إلى 154.15 ين للدولار، حيث واجه صعوبة في تحقيق تقدم مقابل العملات الأخرى.

ومقابل اليورو، استقرت العملة اليابانية بالمثل بالقرب من أدنى مستوى قياسي لها عند 177.68 يورو للين.