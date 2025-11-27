تراجع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 9 قروش خلال تعاملات اليوم مقارنة ببداية التعاملات الصباحية، وفق بيانات بنكي الأهلي ومصر أكبر بنكين على مستوى القطاع المصرفي المصري والبنك التجاري الدولي CIB أكبر بنك قطاع خاص في مصر.

سعر الدولار خلال منتصف التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.58 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.59 جنيه للشراء، و47.69 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.58 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.