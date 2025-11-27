ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 27-11-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.66 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.96 جنيه للشراء، و13 جنيهًا للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 125.14 جنيه للشراء، بزيادة 14 قرشًا، و126.72 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.09 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و13.1 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 66.74 جنيه للشراء، و67.45 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 154.54 جنيه للشراء، بزيادة 21 قرشًا، بتراجع 27 قرشًا، و155.67 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا.