ارتفاع أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

10:51 ص 27/11/2025

أسعار العملات العربية

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 27-11-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.66 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.96 جنيه للشراء، و13 جنيهًا للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 125.14 جنيه للشراء، بزيادة 14 قرشًا، و126.72 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.09 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و13.1 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 66.74 جنيه للشراء، و67.45 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 154.54 جنيه للشراء، بزيادة 21 قرشًا، بتراجع 27 قرشًا، و155.67 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا.

أسعار العملات العربية سعر الريال السعودي سعر الدرهم الإماراتي البنك الأهلي المصري

