ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرش وقرشين، بينما انخفض في مصرف أبو ظبي الإسلامي، ببداية تعاملات اليوم الخميس 27-11-2025، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

سعر الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع.

بنك القاهرة الدولي: 47.67 جنيه، و47.77 جنية للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع. بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.64 جنيه للشراء، و47.74 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.69 جنيه للشراء، و47.79 جنيه للبيع بزيادة قرش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.69 جنيه للشراء، و47.79 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.