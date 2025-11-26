إعلان

الجنيه يعود للارتفاع مقابل الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

03:47 م 26/11/2025

الجنيه مقابل الدولار

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 8 قروش و16 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 26-11-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.64 جنيه للشراء، و47.74 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.68 جنيه للشراء، و47.78 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.8 جنيه للشراء، و47.9 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

